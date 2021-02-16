أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة": 100% زيادة بجولات الرقابة على تطبيق احترازات كورونا

Print
"التجارة": 100% زيادة بجولات الرقابة على تطبيق احترازات كورونا "التجارة": 100% زيادة بجولات الرقابة على تطبيق احترازات كورونا
أكدت ارتفاع ضبط المخالفات لـ32%

سجلت وزارة التجارة ارتفاعًا في عدد جولاتها التفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" بارتفاع تجاوز 100%, كما سجلت ارتفاعًا في ضبط المخالفات بنسبة 32%.

ونفذت الوزارة (18,824) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي بمعدل أكثر من 2600 جولة يوميًا، ونتج عنها 743 مخالفة بمعدل 106 مخالفات يوميًا، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار كوفيد-19 التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية