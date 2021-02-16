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وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب

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وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب
استغرب من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح الذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏".

وأضاف الوزير الإرياني: "إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

واستغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، على تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، الذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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