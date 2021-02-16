وزير النقل يحضر فعاليات اختبارات المهندسين الجدد في كل التخصصات بالهيئة القومية للأنفاق

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مصراوي Masrawy



قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الثلاثاء؛ لحضور فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للأنفاق، في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والإشارات والحاسبات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري واختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج؛ للعمل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الانطلاقة الحضارية العملاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال؛ ليس فقط داخل إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري، وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد.

ويتم اختيار عدد 227 مهندسًا من بين عدد 346 مهندسًا متأهلًا للمرحلة النهائية للاختبارات من إجمالي 800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكل التخصصات الهندسية بالهيئة.

ونقل وزير النقل، في بداية حديثه مع عدد من المهندسين، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى كل المتقدمين، وتمنياته بأن يقود المهندسون الذين سيتم اختيارهم مسيرة النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية أيضًا بأن يتم اختيارهم وَفق أفضل معايير الاختيار، ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى مشكَّلة من (أساتذة الجامعات المصرية- الكلية الفنية العسكرية- هيئة الرقابة الإدارية- وزارة النقل- الهيئة القومية للأنفاق).

وناقش الوزير المهندسين المتقدمين حول عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي والدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة، ورؤيتهم في امتداد هذه المشروعات في أنحاء الجمهورية؛ خصوصًا منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر التي ستسهم في نقل الركاب والبضائع والتي تمثل نقلة حضارية جديدة وكذلك الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها؛ لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وتلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو بما يخدم التنمية المستدامة للدولة.

وتناول الوزير، في حديثه مع المهندسين، الأهمية الكبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تنفذ في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وأكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق ضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين الذين سيتم اختيارهم؛ بحيث تشمل الدورات 30؛ منها تدريبات نظرية ومعامل و70 منها دورات تدريبية في مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.