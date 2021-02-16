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13 أبريل.. محاكمة طبيب أسنان بتهمة هتك عرض أربعة رجال

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13 أبريل.. محاكمة طبيب أسنان بتهمة هتك عرض أربعة رجال 13 أبريل.. محاكمة طبيب أسنان بتهمة هتك عرض أربعة رجال

مصراوي Masrawy

03:58 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 أبريل المقبل، لمحاكمة طبيب أسنان اتهم بهتك عرض 4 رجال بالقوة، أمام الدائرة 13 جيزة.

وأمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوس- إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

كانت النيابة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة باطلاعها على هذا الهاتف.

وكان الفنان عباس أبو الحسن تحدث في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن الطبيب قائلًا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك، وسأجمع عددًا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدًا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء احذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعهدون ليوقفوا هذا المجرم".

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