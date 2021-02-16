التحريات تكشف سبب وفاة شخص أثناء تنفيذ حكم بطرده من شقة بالهرم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات وفاة شخص أثناء تنفيذ حكم قضائي بطرد مستأجر من شقة لصالح مالكها في الهرم.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص عقب مشادة كلامية حادة مع قوة تنفيذ أحكام.

ووجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة انتقال قوة من القسم إلى محل البلاغ، وسماع اقوال الشهود لتحديد أسباب الوفاة.



تحريات ومعاينة الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم أكدت عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة إصابة المتوفى بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الهرم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.