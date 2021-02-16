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ضبط 14 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

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ضبط 14 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر ضبط 14 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

03:44 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى من ضبط سيارة محملة 12طن ذهب خام فى البحر الأحمر

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالى 12 طن تقريباً وذلك حال سيرها بدائرة القسم، قيادة سائق، مقيم بمحافظة أسوان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أخرى" وبحوزته كمية من خام الذهب تزن حوال 2 جرام تقريبا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أن الذهب المضبوط من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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