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"الجاني خنقه بسلك وسرقه".. مقتل سائق وسرقة 31 ألف جنيه في الهرم

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"الجاني خنقه بسلك وسرقه".. مقتل سائق وسرقة 31 ألف جنيه في الهرم "الجاني خنقه بسلك وسرقه".. مقتل سائق وسرقة 31 ألف جنيه في الهرم

مصراوي Masrawy

03:42 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بقتل سائق خنقا وسرقة مبلغ مالي منه بالهرم.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقته.

وكشفت معاينة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، أن الجثة لسائق أربعيني يرتدي ملابسه كاملة، ووجود أثار خنق بالرقبة وبعثرة في محتويات المسكن.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرواد هاني عجلان وعبد الباقي أمين ومحمد سعودي توصلت إلى أن الجاني خنق الضحية مستخدما سلك واستولى منه على 31 ألف جنيه.

وشكل العميد طارق حمزة فريق بحث لتتبع خط سير الجاني عقب تفريغ الكاميرات في المنطقة محل الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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