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وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى في زيارة لمدة يومين

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وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى مصر في زيارة لمدة يومين وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى في زيارة لمدة يومين

مصراوي Masrawy

03:52 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

إسلام آباد-(د ب أ):

توجه وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الثلاثاء، إلى في زيارة تستغرق يومين، بناء على دعوة من نظيره سامح شكري.

ونقل "راديو باكستان" عن قريشي قوله في رسالة قبل مغادرته، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أنه سيجري محادثات مع نظيره المصري، حول كامل نواحي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قريشي إن تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا يعد أولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أنه يعتزم أيضا زيارة "جامعة الأزهر" أثناء زيارته لمصر، موضحا: "نرغب في الاستفادة من خبراتهم في مجال التعليم".

في الوقت نفسه، قال قريشي إنه سيلتقي مع مجتمع الأعمال في مصر.

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