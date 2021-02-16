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المشدد 4 سنوات لمتهم بترويج الترمادول وحيازة سلاح أبيض بمصر القديمة

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المشدد 4 سنوات لمتهم بترويج الترمادول وحيازة سلاح أبيض بمصر القديمة المشدد 4 سنوات لمتهم بترويج الترمادول وحيازة سلاح أبيض بمصر القديمة

مصراوي Masrawy

03:37 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "صبحي. ي"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الترمادول، كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عن تهمة حيازة سلاح أبيض بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبدالرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم "صبحي. ي"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الإتجار بدائرة قسم القديمة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مقص معدني" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة لضبط المتهم توجه للمكان الذي أيقن بتواجده فيه، وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وباستخدام المقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

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