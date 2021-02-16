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"الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين

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"الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين "الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين
أغلقت خلال 9 أيام 79 مسجداً على مستوى المملكة

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 9 مساجد مؤقتاً بستّ مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال تسعة أيام 79 مسجداً تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر، اليوم، أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتين إصابة بكورونا حالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد فيها حالتان، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم رصد فيها 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد فيهما حالة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المصلين إلى الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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