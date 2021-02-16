"تعليم جدة" يكرّم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية

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"المسعودي": المؤسسات التربوية لها دور مهم في بناء الأجيال الوطنية

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي، اليوم، الحفل الافتراضي الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية في دورتها العاشرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مساعدي المدير العام وعدد من القيادات التربوية والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال مدير عام التعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي المشرف العام على الجائزة: "نعيش في ظل قيادة أثبتت للعالم أجمع أننا في وطن القيم الذي يعرف قيمة الإنسان، مشيراً إلى أن للمؤسسات التربوية دوراً مهماً لبناء أجيال يعتزّون بدينهم ووطنهم وقيادتهم ويحملون رسالتهم الإنسانية السمحة أينما حلّوا وارتحلوا مؤكداً أهمية زراعة القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات".

وأشار "المسعودي" إلى أن هذه الجائزة التي تحتفل في عامها العاشر بالفائزين والفائزات تهدف لترسيخ القيم السامية ولتعزيز الولاء للوطن والقيادة الرشيدة ونشر القيم الإيجابية بين أطياف المجتمع بشكل عام والطلاب والطالبات على وجه التحديد، وتنمّي في نفوسهم كذلك تحمّل المسؤولية وحب التطوع وغيرها من الأعمال الإنسانية، مقدماً شكره لمكتبي التعليم بشمال جدة بنين وبنات ولكل القائمين على هذه المسابقة ولشركاء النجاح على جهودهم المبذولة لنجاح واستمرار الجائزة.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة المشرف التنفيذي للجائزة حميد الغامدي: "جائزة القيم التربوية وعلى مدى 10 سنوات هدفت إلى ترسيخ القيم التربوية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وفق المنهج الإسلامي، إضافة إلى أهميتها في الحث على التطوع وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات ليكونوا فاعلين وبنائين في مجتمعهم من خلال مشاريع عملية تُنفذ على أرض الواقع.

من جانبه، أكد ممثل جمعية رعاية الأجيال الشريك الاستراتيجي للجائزة الدكتور إبراهيم المهنا على أن جائزة القيم التربوية تشهد كل عام تطور عن العام الذي يسبقه، وتسعى الجمعية لاستمرار الجهود لترسيخ القيم الداعمة للشباب لرفع قدراتهم ومبادراتهم النوعية لخدمة دينهم ووطنهم بالشراكة مع "تعليم جدة".

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وعرض لعدد من أبرز المشاريع الفائزة في المسابقة والمقدمة من المشاركين، وأوبريت بعنوان "وطن القيم"، وعرض مرئي للجائزة في نسختها العاشرة استعرض أبرز محطات المسابقة وآلية المسابقة ومراحلها.

المدير العام للتعليم بمحافظة جدة سعد المسعودي