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إحصاء رسمي: هذه أعلى المحافظات في التدخين وتعاطي المخدرات والكحوليات

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إحصاء رسمي: هذه أعلى المحافظات في التدخين وتعاطي المخدرات والكحوليات إحصاء رسمي: هذه أعلى المحافظات في التدخين وتعاطي المخدرات والكحوليات

مصراوي Masrawy

03:24 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية، إن الدولة تقوم بدور كبير في مكافحة وتعاطي إدمان المخدرات.

وأضافت القباج أن ذلك يأتي خلال حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن عينة المسح التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، أفادت أن نسبة التدخين 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وجاء توزيع نسبة التدخين وتناول الكحوليات وتعاطي المواد المخدرة طبقًا للمحافظات الأعلي وفقًا لعينة الفحص في التدخين.. جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.

وبالنسبة إلى تناول الكحوليات، جاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الأول بنسبة 5.4%، ثم الشرقية 5.3%، ثم سوهاج 5.2%، ثم أسوان 4.4%، والقاهرة 4%، ثم الإسكندرية والمنوفية والجيزة والسويس، وأخيرًا المنيا 2.4%.

وفي تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.

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