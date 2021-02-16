ننشر الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين، الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفى المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل، بعد موافقة مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير على عقدها في موعدها.

ووفقا للجدول الزمني، فإنه سيتم فتح باب الترشح خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ فبراير الجاري، من الساعة ١٠ صباحا إلى الثالثة عصرا، عدا اليوم الأخير سيكون حتى الثانية عشرة ظهرا، ليتم بعدها إعلان كشوف المرشحين.

وسيتم عقب ذلك فتح باب الطعون والتنازلات من يوم ٢٣ إلى ٢٧ فبراير من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير سيكون حتى الثانية عشرة ظهرا، وإعلان الكشوف النهائية.

وتعقد الجمعية العمومية والانتخابات يوم ٥ مارس، حيث يشترط للنصاب القانوني أن يكتمل ب٥٠٪+١، على أن يبدأ تسجيل الحضور من ١٠ صباحا إلى ١٢ ظهرا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، يعقب ذلك بدء التصويت حال اكتمال النصاب القانوني ثم الفرز وإعلان النتيجة، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تظل الجمعية العمومية منعقدة لحين الفرز وإعلان باقي النتائج ثم تجرى الانتخابات في اليوم التالي ٦ مارس.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يكون الانعقاد الثاني يوم ١٩ مارس، وكذلك الانتخابات، وتكون بنفس إجراءات الانعقاد الأول ولكن يشترط لاكتمال النصاب القانوني ٢٥٪+١ من عدد الأعضاء، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب،. تجرى الإعادة في اليوم التالي ٢٠ مارس على أن يكون التصويت من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء.