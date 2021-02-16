وزيرة التضامن: 300 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 300 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 مراكز لعلاج الإدمان في البحر الأحمر وبور فؤاد، مؤكدة على طموح الوزارة في إدراج علاج الإدمان ضمن المناهج الدراسية للتوعية من خطورته.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم نشر عدد من المتطوعين في 1000 مركز شباب و17 ألف مدرسة و14 جامعة لمكافحة الإدمان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.