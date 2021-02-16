تزامنا مع تطويرها.. محافظ القاهرة: لن نهدم أي مبنى بمناطق الجمالية والدرب الأحمر والخليفة

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أنه لن يتم هدم أو إزالة أي مبنى سواء محال أو وحدات سكنية بالمنطقة التاريخية الجاري تطويرها بالجمالية والدرب الأحمر والخليفة خاصة أنها تضم مبان أثرية وتراثية ذات طراز معماري تم تحديدها بالتعاون مع اليونسكو والدولة حريصة على الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن إزالة المناطق العشوائية أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للعاصمة، مشيرا إلى ضرورة وجود جدول زمني محدد مع مقاولي الأحياء لرفع هذه المخلفات.

ووجه المحافظ نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لإخلاء الوحدات السكنية التي تحولت إلى مخازن للمواد الخطرة خاصة بمنطقة وسط البلد والتي يمثل وجودها خطورة شديدة وسط الكتلة السكنية وتتسبب في حدوث الحرائق.

كما طالب المحافظ بمراجعة كافة قرارات الإزالة والتنكيس الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الإزالات الخاصة بها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع القائمين على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بالحي من أجل إعادة الشيء لأصله مع إعداد تقرير شهري بما تم من إنجازات في تطوير الميادين والشوارع داخل الحي.

كما وجه أيضا رؤساء الأحياء والنواب بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة فتح الجراجات أسفل العقارات المستخدمة في غير الغرض المخصص لها لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع في ظل التطوير الذي تشهده العاصمة.

وقد وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالديوان العام والأحياء تضم كافة الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة لمواكبة التطوير الكبير في ملف التحول الرقمي والذي تسير فيه الدولة بخطى واسعة نحو الميكنة .