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أمطار على 5 محافظات.. وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرا بشأن موجة الطقس السيىء

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أمطار على 5 محافظات.. وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرا بشأن موجة الطقس السيىء أمطار على 5 محافظات.. وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرا بشأن موجة الطقس السيىء

مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمرار متابعة إجراءات المحافظات في التعامل مع الأمطار وموجة الطقس السيىء.

وتلقى الوزير تقريراً من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات .

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة لم ترتق إلى تجمعات مياه مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى وتمركز المعدات في كافة المناطق المدرجة بالخطة المعدة لمجابهة الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة.

وشهدت محافظات مطروح والإسكندرية وكفرالشيخ والدقهلية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز ومدن المحافظات، وجاري العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الحالة الجوية مستقرة بباقي المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة المقررة مسبقا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء .

وأوضح اللواء شعراوي، أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا في الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع

كما أشار إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أول بأول .

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم الواتس أب (01150606783) و الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (صوتك مسموع، ورقم الخط الساخن (15330)، إضافة إلى البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg.

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