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أدبيا وماديا.. مشروع قانون لمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية

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أدبيا وماديا.. مشروع قانون لمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية أدبيا وماديا.. مشروع قانون لمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية

مصراوي Masrawy

03:03 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- محمد نصار:

قدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، ونائب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، مشروع قانون بمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة.

وقال البياضي، في خطاب موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 122 من الدستور، والمواد 181 و183 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: أرجو التفضل بقبول مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأضاف فريدي البياضي، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، إن جائحة كورونا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصدان أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي ، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م.

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