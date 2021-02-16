وزيرة التضامن: نكافح الإدمان ونرعى المعاقين والأمهات الصغيرات

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تلعب دورا كبيرا في ملفات الرعاية الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من خلال ربط شبكي بين الوزارتين.

وأشادت القباج، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، بالدور الكبير الذي تجريه الوزارة في مجال الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الملفات الصحية التي تهتم بها وزارة التضامن الاجتماعي، مثل رعاية الأمهات الصغيرات في سن الحمل والإنجاب، ومكافحة الإدمان، وخدمات الإعاقة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.