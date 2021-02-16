"اتحاد المهن الطبية": إلزام الأطباء بإخطار النقابة قبل الظهور بالبرامج الطبية

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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب أطباء الأسنان، إن الاتحاد انتهى من إعداد مسودة ميثاق الشرف الإعلامى لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ويجري مراجعتها من قبل النقابات الطبية الأربع لإضافة التعديلات الملائمة لطبيعة كل مهنة، مثل إضافة الصيادلة لضوابط خاصة للإعلان عن المنتجات الدوائية والصيدلانية، والبيطريين لمنع غير المتخصصين من التحدث فى الثروة الحيوانية.

وأوضح هيكل، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الميثاق يضم حوالي 10 بنود، تُلزم الطبيب بإخطار نقابته كتابيا برغبته فى الظهور بالإعلام المرئي أو المسموع، مع إدراج نسخة من المحتوى العلمي المقرر إذاعته قبل التسجيل، وذكر اسم البرنامج والقناة أو الصحيفة في حال كتابته لمقالات بالصحف، وفي حال الظهور بأحد البرامج المباشرة "لايف" لابد من الالتزام بما ورد باللائحة، واحترام زملائه بما يتماشى مع آداب المهنة وأخلاقياتها، أو نسب إنجاز غير حقيقي لنفسه وإلا سيتم إحالته للجنة التأديبية.

وأضاف: كما تنص المسودة على أن يكون الظهور الإعلامى أو الإعلانى عبر كافة الوسائل الإعلامية بصورة لائقة، ولا يقلل من شأن المهنة، وألا يتضمن الحديث محتوى كاذب أو مضلل، ويحظر على أعضاء الاتحاد تعريف أنفسهم بوسائل الإعلام بغير الشهادات والدرجات العلمية الحاصلين عليها، ويكتفى بذكر الاسم والصفة المهنية والتخصص، وفي حال عرض صورة أو وثائق طبية لابد من الحصول على موافقة المريض خاصة فى حال ظهور الوجه، بالإضافة إلى حظر منح مشورة طبية أو تشخيص أو توصية بعلاج من خلال وسائل الإعلام، وكذلك منع ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها ما لم يكن مؤهلا لذلك، أو تناول موضوعات بحثية جدلية، بالإضافة إلى منع الإعلان عن حلول زائفة عن طرق العلاج لكسب حالات أو إيهام المريض بالوصول لنتائج أكثر إيجابية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بالاتحاد للبت فى المحتوى العلمى فى كافة التخصصات قبل إذاعتها بوسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن الاتحاد يخطر المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ببنود هذا الميثاق فور الانتهاء من مراجعتها لتفعيلها.