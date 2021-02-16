التطبيق بعد انتهاء "كورونا".. ننشر ملامح منظومة الخبز الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أمس، عن أن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة خلال الدعم النقدي المشروط، عقب انتهاء جائحة كورونا.

وبدأت الحكومة منذ عام، وتحديدًا يناير 2020، دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط بالتنسيق مع عدد من الجهات؛ للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقرير واف على رئيس الجمهورية؛ حيث إن الشغل الشاغل لوزير التموين منذ توليه الوزارة في عام 2017 هو بحث مجموعة من التصورات والمقترحات المتأنية حول المنظومة لبحث الشكل الأمثل للتطبيق.

مصادر بوزارة التموين كشفت لـ"مصراوي" عن ملامح المنظومة، والتي سيتم تطبيقها عقب انتهاء جائحة كورونا، مرجحة أن يتم التطبيق بداية من شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق الميزانية الجديدة للدولة، وتشمل المنظومة الجديدة تحويل دعم الخبز للمواطن من عدد (5 أرغفة يوميًّا لكل فرد) إلى قيمة مالية ثابتة كل شهر (90 جنيهًا لكل فرد)، يحصل عليها المواطن ويخصم منها المخبز قيمة الأرغفة المباعة له بشكل لحظي دون اللجوء إلى تسويات بين المخبز ووزارة التموين، والذي يتم عبر منظومة الدعم السلعي لمنظومة الخبز الحالية، وبذلك يتم حساب المواطن عن كل رغيف لا يتم صرفه بـ60 قرشًا سلعًا يتم صرفها من خلال منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والبدالين ومنافذ جمعيتي؛ حيث ستسهم تلك المنظومة الجديدة في جعل المواطن هو المراقب للمنظومة بصفته المستفيد الأول منها، وتسهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه وستوفر ما يقرب من مليون طن قمح سنويًّا.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا في أغسطس الماضي بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

وتم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما ستتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

ومن جابنه، كشف عطية حماد، رئيس شعبة مطاحن القاهرة، عن أن أصحاب 1400 مخبز بمحافظة القاهرة بنسبة 90% وقعوا على تفويض للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدف وزارة التموين تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأضاف حماد: التفويض البنكي الذي يوقعه صاحب المخبز، يتيح لاتحاد البنوك أن يحصل على ثمن الدقيق مباشرة من صاحب المخبز في نهاية يوم العمل، وذلك من أجل توصيله إلى المطحن، وفي نفس الوقت يتيح لاتحاد بنوك مصر خصم ثمن القمح لحساب هيئة السلع التموينية من أجل ضخه للمواطن مرة أخرى؛ حيث ستتيح المنظومة للمواطن حصته من الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، ويخصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميًّا.

وأشاد حماد بالمنظومة الجديدة والتي ستتضمن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه الدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين، كما أشاد بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارة التموين في زمن قياسي.