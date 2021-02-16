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وزيرة التضامن تكشف أعلى محافظتين في تناول المخدرات والتدخين

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وزيرة التضامن تكشف أعلى محافظتين في تناول المخدرات والتدخين وزيرة التضامن تكشف أعلى محافظتين في تناول المخدرات والتدخين

مصراوي Masrawy

02:55 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظة سوهاج تصدرت محافظات في تناول المخدرات، فيما تصدرت المنيا مصر في التدخين، موضحة أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية على تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة.

وقالت الوزيرة في كلمتها، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها في قطاع الصحة، إنه تم إتاحة الخدمات الاجتماعية في جميع المحافظات.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن، لها تدخلات صحية في حياة الأطفال صحيا منذ اليوم الأول وحتى الـ1000 يوم الأولى، كما تم ربط الدعم النقدي للأسر بشرط إلحاقهم بالمدارس..

وأشارت إلى أن هناك نحو 400 ألف شخص استفادوا من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات، لافتة إلى أن نسبة المدخنين في مصر حاليا 27.9%، بعد أن كان 24% في عام 2014، مؤكدة أن محافظة المنيا أعلى نسب التدخين تليها سوهاج.

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