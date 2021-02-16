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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 400 ألف شخص استفادوا من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال كلمتها، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها في قطاع الصحة،

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أجرت دراسة لمعرفة نسبة التدخين وتعاطي المخدرات في مصر، حيث تم سحب 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية.

وكشفت الدراسة، أن نسبة المدخنين في مصر حاليا زادت بنسبة 27.9%، بعد أن كان 24% في عام 2014، مؤكدة أن محافظة المنيا أعلى نسب التدخين تليها سوهاج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسبة التعاطي العالمي وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لعام 2020، هي 5.3%.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.