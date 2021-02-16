أخبار عاجلة

أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن: ارتفاع نسبة المدخنين في إلى 27.9%

Print
وزيرة التضامن: ارتفاع نسبة المدخنين في مصر إلى 27.9% وزيرة التضامن: ارتفاع نسبة المدخنين في إلى 27.9%

مصراوي Masrawy

02:54 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 400 ألف شخص استفادوا من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال كلمتها، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها في قطاع الصحة،

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أجرت دراسة لمعرفة نسبة التدخين وتعاطي المخدرات في ، حيث تم سحب 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية.

وكشفت الدراسة، أن نسبة المدخنين في مصر حاليا زادت بنسبة 27.9%، بعد أن كان 24% في عام 2014، مؤكدة أن محافظة المنيا أعلى نسب التدخين تليها سوهاج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسبة التعاطي العالمي وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لعام 2020، هي 5.3%.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية