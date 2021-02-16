أخبار عاجلة

أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تأجيل اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب بسبب سوء الأحوال الجوية

Print
تأجيل اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب بسبب سوء الأحوال الجوية تأجيل اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

02:54 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تأجيل الاجتماع المشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية «نواب وشيوخ»، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات، بذات جدول الأعمال، إلى السبت الموافق 27 فبراير، في تمام الثانية ظهرًا، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وكان عدد كبير من الأعضاء قد تواصلوا مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل اول مجلس الشيوخ، بشأن سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حتى السبت المقبل.
يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:
أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.
ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.
ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية