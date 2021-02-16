تأجيل اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب بسبب سوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تأجيل الاجتماع المشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية «نواب وشيوخ»، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات، بذات جدول الأعمال، إلى السبت الموافق 27 فبراير، في تمام الثانية ظهرًا، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكان عدد كبير من الأعضاء قد تواصلوا مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل اول مجلس الشيوخ، بشأن سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حتى السبت المقبل.

يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.