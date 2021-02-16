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قالت: "سأظل هنا".. "قضاء أردوغان" يسجن رموزًا صحفية 6 سنوات!

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قالت: "سأظل هنا".. "قضاء أردوغان" يسجن رموزًا صحفية 6 سنوات! قالت: "سأظل هنا".. "قضاء أردوغان" يسجن رموزًا صحفية 6 سنوات!
أغلق صحيفتهم بتهمة الانتماء لتنظيم مسلح عقب "الانقلاب المزعوم"

قالت:

أصدر القضاء التركي، حكمًا بالسجن على عدد من الصحفيين في القضية الرئيسة لصحيفة "أوزجور جونديم" الكردية، التي أغلقت خلال حالة الطوارئ، عقب انقلاب 2016.

وقضت المحكمة بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق رئيسة التحرير، أران كاسكين، ومدير الشؤون التحريرة، إنان كيزيل كايا، وصاحب الامتياز، كمال سانجيلي، تحت ذريعة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووفق صحيفة "زمان"، فقد قضت المحكمة بالسجن عامين وشهر بحق مدير التحرير، زانا بيلير كايا، بدعوى الترويج للتنظيم الإرهابي والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني.

وقد استنكرت "كاسكين" عبر حسابها بموقع "تويتر"، القرار الصادر بحقهم قائلة: "أشارك في الحركة الحقوقية منذ 30 عاماً وخضعت للمحاكمة كثيراً وسُجنت بسبب أفكاري، لكنها المرة الأولى التي أدان فيها بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، ست سنوات وثلاثة أشهر! لن أذهب إلى أي مكان وسأظل هنا".

يشار إلى أن جريدة "أوزجور جونديم" من ضمن 130 وسيلة إعلامية أغلقتها السلطات في تركيا بعد عام 2016، في حملة قمع واسعة ضد حرية الإعلام، والتي طالت كذلك صحيفة "زمان".القضاء التركي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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