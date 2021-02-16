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"العثيمين" يدين بشدة محاولة الاعتداء الجديدة لـ"الحوثي" على مطار أبها

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"العثيمين" يدين بشدة محاولة الاعتداء الجديدة لـ"الحوثي" على مطار أبها "العثيمين" يدين بشدة محاولة الاعتداء الجديدة لـ"الحوثي" على مطار أبها
أكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة بطائرة "مفخخة" دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية ، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد في بيان اليوم أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة، محملاً هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وجدد التأكيد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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