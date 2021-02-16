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اختبارات محلية.. اللقاحات الروسية فعالة ضد سلالات كورونا البريطانية

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اختبارات محلية.. اللقاحات الروسية فعالة ضد سلالات كورونا البريطانية اختبارات محلية.. اللقاحات الروسية فعالة ضد سلالات كورونا البريطانية
بعد أيام من التجارب.. تبيّن أنها تحتوي على الأجسام المضادة اللازمة

اختبارات محلية.. اللقاحات الروسية فعالة ضد سلالات كورونا البريطانية

أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالة البريطانية من .

وأصدر المركز الروسي بيانًا رسميًا وفق "سبوتنيك"، جاء فيه: يعلن المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي أنه تم إثبات ضمانة اللقاحات الروسية ضد السلالات البريطانية الجديدة، وذلك بعد أخذ عينات منها وتجريبها من خلال تلقيح "سبوتنيك V" و"EpiVacCorona".

وأضاف البيان: بعد أيام من التجارب والاختبارات تبين أن اللقاحات الروسية تحتوي على أجسام مضادة للسلالات البريطانية من فيروس كورونا.

وفي نهاية شهر يناير، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أن أنظمة التعرف على السلالة البريطانية تم اختبارها بالفعل في .

وأشارت إلى أن اللقاحات المحلية قادرة على الحماية من النسخة المعدلة من COVID-19، والتي تؤكدها بيانات أنظمة PCR.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميًا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

ومنذ الرابع من شهر يناير، تم فرض إغلاق وطني في بريطانيا، وهو الثالث على التوالي وصارم مثل الأول.مركز فيكتور الروسي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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