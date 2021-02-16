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يُعرّض مليوني يمني للخطر ويشرد الآلاف.. تحذير أممي من التصعيد الحوثي بمأرب

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يُعرّض مليوني يمني للخطر ويشرد الآلاف.. تحذير أممي من التصعيد الحوثي بمأرب يُعرّض مليوني يمني للخطر ويشرد الآلاف.. تحذير أممي من التصعيد الحوثي بمأرب
"لوكوك" شدد على ضرورة الالتزام بالتهدئة

يُعرّض مليوني يمني للخطر ويشرد الآلاف.. تحذير أممي من التصعيد الحوثي بمأرب

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تعريض ملايين المدنيين للخطر؛ جراء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مأرب في اليمن.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في تغريدة على "تويتر" عن شعوره بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر "لوكوك" من أن أي هجوم عسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها.

وشدد على أن الوقت حان الآن للتهدئة، وليس لمزيد من البؤس للشعب اليمني.

ويشن المتمردون المدعومون من إيران منذ أكثر من عام حملة للسيطرة على مدينة مأرب تكثّفت في الأسبوعين الأخيرين.

وتسببت الاشتباكات في مأرب في نزوح مئات اليمنيين، خاصة في مخيم الزور القريب من سد مأرب بعد وصول الاشتباكات إلى المنطقة.الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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