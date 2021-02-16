أخبار عاجلة

أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقييم" تحيل 11 شخصاً إلى النيابة لممارستهم التقييم العقاري دون ترخيص

Print
"تقييم" تحيل 11 شخصاً إلى النيابة لممارستهم التقييم العقاري دون ترخيص "تقييم" تحيل 11 شخصاً إلى النيابة لممارستهم التقييم العقاري دون ترخيص
أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي التقييم في مختلف الفروع

أحالت الهيئة للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، 11 شخصاً إلى النيابة العامة خلال عام 2020م؛ وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت "تقييم" أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وذكرت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

ونص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقييم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية توقع عقداً مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتطوير الصناعات الدفاعية

السعودية توقع عقداً مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتطوير الصناعات الدفاعية

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" في "أيدكس" 2021

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" في "أيدكس" 2021

الحلول التقنية قوة السعودية الناعمة لمواجهة "كورونا"

الحلول التقنية قوة السعودية الناعمة لمواجهة "كورونا"

افتتاح جناح السعودية بمعرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" في أبو ظبي

افتتاح جناح السعودية بمعرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" في أبو ظبي

شبكة عيون الإخبارية