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أمانة الشرقية تغلق 54 منشأة خالفت تدابير كورونا

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أمانة الشرقية تغلق 54 منشأة خالفت تدابير كورونا أمانة الشرقية تغلق 54 منشأة خالفت تدابير كورونا
خلال تنفيذها 1298 جولة رقابية في آخر 24 ساعة

أمانة الشرقية تغلق 54 منشأة خالفت تدابير كورونا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1298 جولة رقابية، و158 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 54 منشأة، وتحرير 106 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق "توكلنا".

وكشفت الأمانة أنها استقبلت 45 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا".

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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