أخبار عاجلة

أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزال اليابان يعلق إنتاج السيارات في 9 مصانع لـ"تويوتا"

Print
زلزال اليابان يعلق إنتاج السيارات في 9 مصانع لـ"تويوتا" زلزال اليابان يعلق إنتاج السيارات في 9 مصانع لـ"تويوتا"
أثّر على بعض موردي الشركة وتأخير قطع الغيار

زلزال اليابان يعلق إنتاج السيارات في 9 مصانع لـ

أعلنت شركة تويوتا موتور، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعلق مؤقتًا إنتاج السيارات في 14 خطاً في تسعة مصانع جماعية في اليابان؛ بسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان الأسبوع الماضي.

وبين متحدث أن الزلزال لم يكن له تأثير كبير على مصانع تويوتا؛ إلا أنه أثر على بعض موردي الشركة، مما تسبب في تأخير توريد قطع الغيار، وفقاً لـ"رويترز".

وستتوقف المصانع المحلية في خمس محافظات، بما في ذلك أيشي وإيواتي وفوكوكا، عن الإنتاج بين الأربعاء والسبت، وبعضها لمدة تصل إلى أربعة أيام.

وتنتج المصانع نماذج مختلفة من سيارات لكزس إلى سيارات هارير الرياضية متعددة الاستخدامات.

ولم تكشف الشركة عن عدد المركبات المتضررة.

وضرب زلزال قوي قبالة سواحل محافظة فوكوشيما السبت الماضي؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي

شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي

في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب

في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب

"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية

"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية

شبكة عيون الإخبارية