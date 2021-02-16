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بالصور .. تفاصيل خطة المرور لمواجهة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية

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بالصور .. تفاصيل خطة المرور لمواجهة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية بالصور .. تفاصيل خطة المرور لمواجهة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

02:18 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.

وجرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء؛ لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وفي حالة وجود أعطال أو لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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