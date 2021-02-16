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تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد لـ 23 فبراير

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تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد لـ 23 فبراير تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد لـ 23 فبراير

مصراوي Masrawy

01:56 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الراقصة سما المصري في اتهامها بسبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها، لجلسة 23 فبراير الجاري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

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