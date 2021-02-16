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كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس

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كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس
حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات.. الأربعاء والخميس

كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس

أعلن الأردن، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في نبأ عاجل: "قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق دوام جميع المدارس في المملكة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، بسبب الظروف الجوية المتوقعة، والتحول للتعليم عن بعد".

ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، منخفضًا جويًا باردًا مصحوبًا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، تبلغ ذروتها غدًا وبعد غدٍ.


وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية فإن "الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية، حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة".

وأمس الاثنين، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة.الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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