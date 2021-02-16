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انخفاض آخر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

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انخفاض آخر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين انخفاض آخر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

مصراوي Masrawy

01:41 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء يشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية مقارنة بطقس الثلاثاء.

وأضاف شاهين لمصراوي أن الأحوال الجوية تشهد استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بانخفاض الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشار شاهين، إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 45 كليو متر في الساعة.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار الحالية تبلغ ذروتها اليوم وغدا الأربعاء، على أن يهدأ نشاط الرياح تدريجيا يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية، ولكن سيكون هناك تحسن في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس.

ووجه شاهين نصائح عاجلة إلى المواطنين منها:

ـ ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وخلال الـ48 ساعة المقبلة.

ـ تجنب السفر على الطرق السريعة المؤدية إلى السواحل الشمالية التي تضم سقوط أمطار غزيرة.

ـ عدم ركن السيارات تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء خاصة الموجودة في محافظات الوجه البحري.

ـ تجنب الأنشطة البحرية نتيجة اضطراب الملاحة البحرية اليوم وغدا.

ـ ضرورة تجنب كبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تلك الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والأتربة المثارة، خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.​

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