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حبًّا في الوطن.. جبالي يشيد بتبرع نواب الهيئات البرلمانية بنصف مكافآتهم لصالح "صندوق الشهداء"

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حبًّا في الوطن.. جبالي يشيد بتبرع نواب الهيئات البرلمانية بنصف مكافآتهم لصالح "صندوق الشهداء" حبًّا في الوطن.. جبالي يشيد بتبرع نواب الهيئات البرلمانية بنصف مكافآتهم لصالح "صندوق الشهداء"

مصراوي Masrawy

01:30 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن إعلان عدد من الهيئات البرلمانية التبرع بنصف مكافآت نوابهم لصالح صندوق دعم الشهداء، يعد مظاهرة في حب الوطن.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي على قانون صندوق دعم الشهداء، اليوم الثلاثاء، أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التي أطلقها النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافآتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت، ولا بد من أخذ الموافقة بالأيدي؛ وهو ما تم طرحه خلال الجلسة، ووافق عليه نواب البرلمان.

وكان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قد أعلن التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وقال رشاد، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: هذا أقل ما نقدمه عرفانًا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن.

ومن جانبه، طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أخذ رأي النواب على مبادرة النائب أشرف رشاد، بالتبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان ( الحديثة- حماة الوطن- الوفد- المصري الديمقراطي الاجتماعي- الشعب الجمهوري- النور- الحرية- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، موافقتهم.

وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية أن شهداء الوطن قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

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