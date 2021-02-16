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"الأرصاد" يكشف تفاصيل موجة التقلبات.. هنا شدتها وأمطارها وثلوجها وتحركاتها

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تبدأ غداً وتستمر للجمعة وتشمل معظم المناطق.. باردة ورياح سطحية مثيرة للغبار

قال المركز الوطني للأرصاد إن معظم مناطق المملكة يتوقع أن تشهد موجة باردة مصحوبة بتقلبات جوية ابتداءً من الثلاثاء إلى الجمعة.

وقال المركز: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من يوم الثلاثاء "خاصة خلال النهار" على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق).

وأضاف: يتوقع أن تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس (قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة) وتتسبب في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ثم نجران، وذلك من مساء يوم الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأردف المركز: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البلاد ابتداء من اليوم على: تبوك، الجوف، الشمالية، وتمتد الأربعاء لتشمل المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة، ويتوقع أن تؤثر الأمطار على القصيم وشمال الشرقية، وشرق الحدود الشمالية من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وتابع: يمتد تأثير الأمطار "الخميس والجمعة"، ليشمل الرياض، والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران.

ولفت المركز إلى احتمال تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية للجوف والحدود الشمالية، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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