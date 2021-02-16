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كردستان العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بمطار أربيل

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كردستان العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بمطار أربيل كردستان العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بمطار أربيل

مصراوي Masrawy

01:42 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أربيل (العراق)- (د ب أ):

أعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، استئناف جميع الرحلات الجوية.

وقالت إدارة المطار، في بيان مقتضب أوردته وكالة "شفق نيوز": "أعيد فتح مطار أربيل الدولي اليوم في تمام الساعة 00ر12 ظهرا، واستؤنفت جميع الرحلات والحركات بشكل طبيعي".

وكان مدير مطار أربيل أحمد هوشيار أكد في وقت سابق اليوم استمرار تعليق الرحلات بالمطار وذلك عقب قصف بصواريخ استهدف أربيل.

وقال هوشيار: "مازالت حركة الملاحة الجوية والرحلات معلقة في المطار، وإننا حالياً نقيّم الأضرار التي خلفها القصف".

وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش أعلن مقتل مقاول مدني من غير الجنسية الأمريكية، وجرح 8 مدنيين، وجندي أمريكي في قصف أربيل.

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