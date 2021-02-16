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شاهد.. الحركة في مطار أبها تسير بكل سلاسة رغم الاعتداءات الحوثية الفاشلة

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شاهد.. الحركة في مطار أبها تسير بكل سلاسة رغم الاعتداءات الحوثية الفاشلة شاهد.. الحركة في مطار أبها تسير بكل سلاسة رغم الاعتداءات الحوثية الفاشلة
سواءً في كونترات إنهاء الإجراءات أو المناطق الخاصة بالدخول إلى الطائرات

شاهد.. الحركة في مطار أبها تسير بكل سلاسة رغم الاعتداءات الحوثية الفاشلة

أكد مراسل ""، في إطار رصد تداعيات الاعتداءات الإجرامية الفاشلة التي نفذتها المليشيا الحوثية على مطار أبها، أن العمل يسير بسلاسة تامة في مطار أبها، سواءً في كونترات إنهاء الإجراءات أو المناطق الخاصة بالدخول إلى الطائرات.

وأوضح المراسل أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي دون أي توقف، خاصة أن الكثيرين من أهالي منطقة عسير لم يعلموا، من الأساس، بوقوع مثل هذه الاعتداءات الفاشلة، مشيراً إلى أن أبناء عسير يؤكدون دوماً أن هذا التهديد الحوثي الفاشل لا يثير فيهم أي قلق.

وأكد أن الرحلات مستمرة في مطار أبها الدولي، وأن الأمور مستتبة تماماً وأن الحركة في صالة المغادرة وكذلك تسير في صالة القدوم بسلاسة تامة.

وقال: الحركة الجارية في المطار طبيعية للغاية، والكثير من المسافرين يتواجدون في الصالة الداخلية استعداداً للقيام برحلاتهم، علماً بأن منطقة عسير تعتبر وجهة سياحية جاذبة، وأؤكد أن هناك حالة اطمئنان كبيرة لدى المواطنين تستند إلى الثقة الكاملة في قدرة القوات المسلحة على التصدي لكل الجرائم الحوثية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اليوم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار ولا إصابات أو خسائر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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