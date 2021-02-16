"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، وتستمر حتى الثلاثاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه اللقاءات الشخصية تأتي لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في العديد من دول العالم، ويشارك في اللجان أساتذة جامعة الأزهر وممثلين من وزارة الخارجية، وذلك للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمشاركين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المرحلتان من تدقيق في الاختيار.

وأضاف عياد أن المقابلات يشارك فيها أساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما يجري نظام الإختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.

أشار لى أنه تقدم للمسابقة العامة واللغات للعام الحالي حوالي ثمانية آلاف مدرس وواعظ نجح منهم في الاختبارات التحريرية حوالي خمسة آلاف، ويدخل منهم ما يقرب من ١٧٠٠ في المرحلة الأخيرة للمسابقة وهي المقابلة الشخصية.‎