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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، موضحة أن العالم كله يواجه حاليا التأثير الكبير للجائحة على الإنسانية والاقتصادي العالمي.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، أن مصر ظلت محتفظة بقدر عالي من التوازنات، مشيرة إلى تحقيقها نمو اقتصادي إيجابي، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، واستقرار الأسعار.

وأوضحت أن القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والإجراءات الاحترازية، كان له تأثير إيجابي كبير.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادي المطلوبة، في عدد كبير من مؤشرات التنمية، مؤكدة أن مصر مازالت محتفظة بعدد كبير من التوازنات رغم جائحة كورونا التي أثرت على العالم.

وأكدت السعيد، أن مصر شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم والبطالة، قائلة: "نواجه عددا من التحديات مثل مشاركة المرأة في سوق العمل والعمالة غير الرسمية".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.