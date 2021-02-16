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وزيرة التخطيط: شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم والبطالة

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وزيرة التخطيط: مصر شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم والبطالة وزيرة التخطيط: شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم والبطالة

مصراوي Masrawy

01:17 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بطريقة تعامل مع جائحة ، موضحة أن العالم كله يواجه حاليا التأثير الكبير للجائحة على الإنسانية والاقتصادي العالمي.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، أن ظلت محتفظة بقدر عالي من التوازنات، مشيرة إلى تحقيقها نمو اقتصادي إيجابي، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، واستقرار الأسعار.

وأوضحت أن القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والإجراءات الاحترازية، كان له تأثير إيجابي كبير.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادي المطلوبة، في عدد كبير من مؤشرات التنمية، مؤكدة أن مصر مازالت محتفظة بعدد كبير من التوازنات رغم جائحة كورونا التي أثرت على العالم.

وأكدت السعيد، أن مصر شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم والبطالة، قائلة: "نواجه عددا من التحديات مثل مشاركة المرأة في سوق العمل والعمالة غير الرسمية".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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شبكة عيون الإخبارية