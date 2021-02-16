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الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره

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الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره
عبّرت عن رفض القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه

الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره

صرحت وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديديْن لتلك الاعتداءات الجبانة التي تهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها؛ مما يقوّض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيْل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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