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جامعة "محمد بن فهد" تثمّن حصد طالبها "الدوسري" فضية "الرياضيات الدولية"

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في لقاءٍ افتراضي جمعه برئيسها "الأنصاري" وعدد من مسؤولي الجامعة وقياداتها

جامعة

هنّأ رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ طالب الجامعة سعيد عبدالله الدوسري؛ لحصوله على مرتبة الشرف الفضية في مسابقة الرياضيات الدولية للشباب؛ بعد أن اُختير ضمن أفضل ٧ % من المتسابقين البالغ عددهم أكثر من ٦٥٠٠ متسابق؛ خلال اللقاء الافتراضي الذي جمعهما بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وقياداتها.

وقدّم "الأنصاري"؛ شكره الجزيل للطالب على ظهوره بهذا المظهر المشرف في هذا المحفل، مشيراً إلى دعم الجامعة إلى طلابها وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المحافل والتي تعكس مدى تألق الشباب السعودي الطموح.

فيما قدّم الطالب شكره الجزيل لرئيس الجامعة على هذا اللقاء، مشيداً بدور الجامعة في تشجيعه ورعايته في مثل هذه المسابقات الدولية.

يُذكر ان الطالب "الدوسري"؛ يدرس في كلية الهندسة بالجامعة، ويطبق التطبيق العملي حالياً في شركة أرامكو كآخر مرحلة من مراحل دراسته الجامعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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