أخبار عاجلة

رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
وكيل التعليم في السويس يتفقد استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم

Print
البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم

مصراوي Masrawy

01:07 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وَفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018؛ نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ مثل توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق؛ وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

وشهدت الجلسة العامة إعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان ( الحديثة- حماة الوطن- الوفد- المصري الديمقراطي الاجتماعي- الشعب الجمهوري- النور- الحرية- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، موافقتهم.
وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية أن شهداء الوطن قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية