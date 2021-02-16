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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تصل على مدار جهدها في ملف الزيادة السكانية، إلى نفس المعدلات التي حققتها الدول التي بدأت معها.

وأضاف على هامش افتتاح مجمع طبي في الإسماعيلية: أفضل حالاتنا كان 3.3 مليون نسمة زيادة سنة 2000، لكن الدول التانية وصلت إلى 1.5 مليون خلال عام.

وأوضح: السيناريو اللي بتطلبه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، هو أمل الحكومة، لو عايزين تعملوا للدولة ولأولادكم، هو انتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتم عشان تحسنوا أوضاعكم، مش هتتحسن غير لما معدل النمو يتناسب مع البشر، نصيب الإنسان كام؟ طالما ده متحققش مش هتشعروا إن فيه إنفاق حقيقي مناسب ليكم، لو احنا 100 مليون نسمة، الرقم المناسب تريليون دولار، يعني 16 تريليون جنيه، لو الرقم مش موجود، لن تجدوا ما تتمنوه، النمو السكاني أمن قومي، لأن المواطن هيبقى مستفز، ويقولك اللي انت فيه عيب دولة، لأ، ده وضع حالة مش حكومة، بقول لكل مفكر وثقافة وسياسي، ويهمه أمان واستقرار مصر، مش هيحصل ده غير لما يكون فيه أرقام معتبرة للناس، أي دولة تقدر تحقق تشغيل حقيقي بدخل مناسب ومستدام، لحجم القوة اللي بتدخل سوق العمل سنويا، مين هيقدر؟ وبالتالي الناس تقولك انتوا فين؟ يقولك التعليم مش جيد ليه؟ والطرق والمواصلات مش جيدة، وأي قطاع هيبقى كده".

وتابع: المستهدف الحقيقي لازم يبقى أقل من الواحد، أجيب ولادي يضيعوا مني، مش عارف أكل ولا أعالج، ونيجي نلاقي نص مصر عشوائيات ونسكن ولادنا معانا ونبني على الأرض الزراعية، هاتوا الكلام الي قولته وقت الترشح، هتلاقوني قلت نفس الكلام، عمري ما قلت إحنا أحسن من اللي قبلنا، إحنا بنحاول نجابه ظروفنا، طب ليه متكلمتش من 5 سنين، طب يا ترى انتوا كنتوا ناويين تسمعوا، دلوقتي وجب الكلام ده.

وأكمل: اللي بذلته الحكومة خلال 5 سنين، معتبر وغير متوقع لكل الناس وحاجة عظيمة، كل الناس بتقول عملتوا إزاي، لكن مهما عملنا من غير ما نظبط القصة دي، عايزين أقل من واحد، متلوموش حد تاني، مش الدولة مش الحكومة.