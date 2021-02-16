رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إنشاء 211 مشروعا طبيا بتكلفة 11 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكاتف أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يحظى بها، كونها أحد المتطلبات الرئيسية في بناء دولة قوية.

وقال الفار، خلال افتتاح المجمع الصحي بالإسماعيلية، إنه تم على مدار ست سنوات وفى إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية بالدولة تحول أمل التطوير والتحديث في منظومة الرعاية الصحية بالقوات المسلحة إلى واقع ملموس نعيشه.

وأوضح أن التطور ظهر في إنشاء وتطوير مستشفيات عسكرية وكيانات طبية جديدة، لتخدم أكبر قاعدة من العسكريين والمدنيين من خلال تنفيذ خريطة علاجية تعتمد على أعداد وكثافات السكان لتلك المناطق.

وأكد أن تلك الخريطة العلاجية شملت المناطق الحدودية والنائية حيث بلغ نسبة المدنيين 40% من إجمالي متلقى الخدمة العلاجية، لافتا إلى أن القوات المسلحة منذ عام 2014 قامت بإنشاء وتطوير 211 مشروعا طبيا بإجمالي 12 ألف سرير منهم 117 مشروعا و117 مستشفى بتكلفة 11.3 مليار جنيه.

وأشار إلى إنشاء المعاهد الصحية للتمريض لتخريج كوادر تمريض مؤهلة على أعلى مستوى وبلغ إجمالي خريجي المعاهد ألفين و100 طالب وطالبة، مع العمل على القضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى أن مواجهة فيروس "سي" يعد إنجازا عالميا، حيث تم وضع مصر على قوائم أهم مركز العلاج لهذا المرض بعد أن كانت تتصدر دول العالم في هذا الفيروس.

وأكد أنه تم إجراء المسحة لعدد 12 مليون شاب خلال الفترة من العام 2016 وحتى 2020، بجانب علاج 12 ألف حالة مرضية منهم في مستشفيات القوات المسلحة، وفي مجال التعاون مع صندوق تحيا مصر، تم توفير مليون نظارة للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمة المستشفيات العسكرية والقوات المسلحة لعلاج الأمراض المزمنة للمدنيين.