من أصل 31 ألفا.. توزيع 120 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 120 وثيقة من أصل 31 ألف وثيقة تأمين على الحياة مستهدف توزيعها على العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن وثيقة التأمين تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، لافتا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلي والجزئي والوفاة .

وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك أي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في البناء .