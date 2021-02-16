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بعد ساعة من الانعقاد.. البرلمان يرفع جلسته للأحد المقبل

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بعد ساعة من الانعقاد.. البرلمان يرفع جلسته للأحد المقبل بعد ساعة من الانعقاد.. البرلمان يرفع جلسته للأحد المقبل

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، والتي لم تستغرق غير ساعة، تم خلالها الموافقة النهائية على قانون لائحة مجلس الشيوخ.

كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون إعفاء عوائد السندات بالخارج من الضرائب والرسوم.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس أيضا على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء القوات المسلحة في العمليات الإرهابية والحروب.

وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان ( الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).

وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن

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