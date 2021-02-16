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ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في جنوب سيناء

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ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في جنوب سيناء ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص – "لـ 5منهم معلومات جنائية" -مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

كانت تحريات مكافحة المخدرات أكدت ارتكاب المتهمين غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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