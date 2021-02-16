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الصدفة وراء القبض على لص المشغولات الذهبية بمحطة

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الصدفة وراء القبض على لص المشغولات الذهبية بمحطة مصر الصدفة وراء القبض على لص المشغولات الذهبية بمحطة

مصراوي Masrawy

12:48 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

قادت يقظة الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد القاهرة ، إلى ضبط عنصر إجرامي بحوزته مشغولات ذهبية قام بسرقتها من داخل شقة سكنية.

تمكنت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة بمحطة سكك حديد القاهرة مـن ضبط شخص، مقيم بمنطقةروض الفرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمحطة وبحوزته مشغولات ذهبية، ساعة يد حريمي، مبلغ مالي.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والاستيلاء عليها.

أمكن التوصل للمجني عليها والتي حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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