مصدر أمني عن الطقس السيئ: التزم بتعليمات المرور للوصول لوجهتك آمنًا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نصح مصدر أمني، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات؛ حفاظا على سلامتهم وللحد من وقوع حوادث في ظل موجة الطقس السيئ.

وأكد المصدر، إعلان حالة الطوارئ بكافة غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات اللازمة بشأن منع وقوع حوادث وتقديم المساعدات للمواطنين أعلى الطرق، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بإغلاق أية طرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بخصوص البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ثلجية والمعروفة بـ" اليكسا 2" .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت إنذارا بخصوص البحر الأبيض المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأشارت الأرصاد الجوية، فى تحذيراتها أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، وتتراوح سرعة الرياح من 45: 30 عقدة في الساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار.